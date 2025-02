BBB 25: após Paredão, Diogo Almeida tenta conversar com Aline, que dispensa

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

A formação do terceiro Paredão do BBB 25 (Globo) causou um climão na casa. Diogo Almeida tenta explicar indicação à affair, Aline, que recusa o papo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Gracyanne Barbosa, Giovanna, Diogo e Vilma tinham direito a um Contragolpe em consenso. Dentre todos os nomes disponíveis, as duas duplas escolheram Aline e Vinícius para a berlinda. Os dois amigos, no entanto, conseguiram se livrar no Bate-Volta.

Diogo e Aline formam casal e a policial militar não escondeu a chateação com a indicação. Joselma e Guilherme reforçam que "não era para ser" o dia dela no Paredão. A sister, por sua vez, destaca que foi uma questão de sorte.

O ator passa na hora e chama Aline, a abraça e parabeniza pelo resultado do Bate-Volta. "Depois eu quero conversar com você", diz ele. "Depois", responde a policial, enfatizando que não quer conversar com o affair naquele momento.