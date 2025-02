Barbie Hsu pega infecção e morre aos 48 anos em férias no Japão

Barbie Hsu morreu aos 48 anos enquanto estava de férias no Japão.

O que aconteceu

A confirmação foi dada por sua irmã, Dee Hsu, em uma declaração à emissora taiwanesa TVBS. De acordo com informações veiculadas pela BBC, a atriz e cantora adoeceu durante a viagem. "Durante o Ano Novo Lunar, nossa família veio passar férias no Japão. Infelizmente, minha querida irmã Barbie nos deixou depois de pegar uma pneumonia, causada por uma gripe", declarou Dee Hsu.

Barbie Hsu já havia enfrentado problemas de saúde anteriormente, e chegou a ser hospitalizada em decorrência de epilepsia. Sua carreira começou em parceria com a irmã, quando formaram uma dupla musical e lançaram o famoso hit "Ten-Minute Love" em 1994.

Em 2001, ela ficou famosa ao estrelar "Meteor Garden", primeira adaptação live-action do famoso mangá japonês "Boys Over Flowers". O êxito da série gerou uma continuação em 2002, intitulada "Meteor Garden II".

Em 2006, Barbie marcou presença no Festival de Cinema de Cannes com sua atuação no filme de terror "Silk". A atriz deixa dois filhos.