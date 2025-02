Aline perfuma área íntima após Contragolpe no BBB: 'Bater arrependimento'

Aline se perfumou de forma "estratégica" na manhã desta segunda (3) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A sister vestiu um biquíni e se perfumou enquanto se preparava para a piscina. No quarto anos 50, Aline se enfeitou e, conversando com Vinícius e Renata, declarou que agiu para chamar atenção de Diogo Almeida.

Aline espirrou o perfume em seu corpo e, com as mãos, espalhou o líquido pela área íntima. "Aqui é para quando bater o cheiro na sala, bater o arrependimento", disse.

Diogo, que trocou beijos com Aline, foi um dos mais votados para o Paredão, junto com sua dupla, Vilma, e Gracyanne e Giovanna. Eles precisaram indicar mais uma dupla ao Paredão, e escolheram Aline e Vinícius.

