Aline Gotschalg sobre transformações no corpo: 'Vivia de miojo'

Aline Gotschalg revelou que perdeu 10 quilos após mudar seu o estilo de vida.

O que aconteceu

A ex-BBB foi questionada pelos seguidores se fez cirurgias para mudar sua aparência após o reality. "Tenho cara de bolacha igual você tinha no BBB. Como mudou, fez quais procedimentos?", perguntou uma seguidora.

A influenciadora revelou que não fez nenhuma cirurgia, que apenas mudou seu estilo de vida e com isso conseguiu perder 10 quilos. "Só o fato de emagrecer 10 kg desde o programa já muda totalmente a fisionomia do meu rosto. Já fiz laser fotona para melhorar a textura da pele, botox e fox eyes (amo). E não tenho nenhum procedimento estético no corpo, além da prótese de mama", respondeu ela.

Aline ainda disse que começou a seguir dieta para mudar o seu corpo. "Há alguns anos, eu vivia de McDonald's e miojo. Parece piada, mas é verdade. A primeira coisa foi tomar a decisão de mudar totalmente meus hábitos e meu estilo de vida. E depois foi seguir o plano com disciplina e sem desculpas. Comida de verdade faz toda a diferença e eu te garanto que você não precisa fazer a dieta do ovo pra ter a barriga seca", completou.

Aline Gotschalg fala de transformações no corpo 10 anos após participação no BBB Imagem: Reprodução/Instagram

