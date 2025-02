Aline e Vinícius ou gêmeos? Veja quem sugeriu o nome de quem no contragolpe

A escolha do contragolpe segue como um dos assuntos mais comentados pelos participantes do BBB 25. Após se tornarem os mais votados da casa, Gracyanne Barbosa, Giovanna, Diogo Almeida e Vilma tiveram que escolher, em consenso, qual dupla eles puxariam para o paredão.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Aline e Vinícius foram escolhidos para o contragolpe dos emparedados. Apesar disso, tanto a dupla, quando o ator e sua mãe, conseguiram escapar da berlinda graças ao Bate-Volta.

No entanto, o assunto seguiu repercutindo pela casa, visto que muitos ficaram surpresos de Diogo não pensar duas vezes ao puxar Aline para o paredão. Desde a semana passada, os dois estavam vivendo um romance no confinamento.

Ao garantir que não tinham outra opção, Diogo e Vilma ainda acusaram Giovanna e Gracyanne de sugerirem logo de cara o nome de João Pedro e João Gabriel. Tal informação surpreendeu os gêmeos, visto que eles mantêm uma boa relação com a médica veterinária e nunca cogitaram votar nelas.

Como foi decidido o contragolpe?

Gracyanne, Giovanna, Diogo e Vilma foram até o confessionário para decidir o contragolpe em consenso. As duas duplas receberam a maior quantidade de votos da casa.

Logo de cara, o ator afirmou que Camilla e Thamiris seriam a melhor opção para ele e Vilma, visto que eles não tinham votado nas duas até aquele momento. Rapidamente, Giovanna e Gracyanne discordaram, garantindo que não puxariam as cariocas.

Tentando ver todas as opções, Giovanna pediu que eles analisassem todas as pessoas que tinham disponíveis para serem puxadas. "Calma, vamos lembrar quem está disponível... Aline e Vinícius, os Joãos, Camilla e Thamiris, certo?", questionou. "Vitória e Mateus [também]", acrescentou Gracyanne.

Assim que o nome da atriz e do arquiteto foram mencionados, Vilma garantiu que não votaria na dupla, visto que eles acabaram de retornar de um paredão. "Não faz sentido para mim, colocar Vitória e Mateus, tendo em vista que eles já vieram de um paredão, passaram pelo monstro, nós conversamos e trocamos", explicou Diogo.

Gracyanne garantiu que compreendia a visão do ator, mas que ela e sua irmã não votariam em Camilla e Thamiris. "Ué, vai votar em quem então?", reagiu Vilma. "Nós temos outras opções, não temos só as duas", rebateu Giovanna. Neste momento, Diogo questionou quais seriam as outras opções.

Em resposta ao ator, a médica veterinária eliminou todos os nomes que já tinham sido excluídos como opção e afirmou: "Aline e Vinícius, e os Joãos", afirmou.

De maneira imediata, Diogo Almeida garantiu que não votaria em João Pedro e João Gabriel, sobrando apenas a ex-policial militar e o promotor de eventos. "Nos Joãos eu não voto. Temos uma ótima relação", afirmou. "A gente também não vota", concordou Giovanna. "Nós gostamos das três duplas [que estão disponíveis para puxar pro contragolpe", complementou.

Gracyanne tomou frente e sugeriu de que cada dupla escolhesse uma outra para proteger. As duas escolheram Camilla e Thamiris, enquanto Diogo e Vilma decidiram proteger os gêmeos.

Após eliminarem duas opções, a musa fitness resumiu quais sobraram: "Tem a Aline e o Vinícius, Vitória e o Mateus". Após alguns segundos em silêncio, Vilma afirmou: "Eu iria no Vinícius [e Aline]".

Insistindo que não votaria novamente em Vitória e Mateus, a mãe do ator definiu: "Vamos na Aline e no Vinícius". Gracyanne então questionou se Diogo concordava. "O que vocês acham? Eu não gostaria de votar na Aline e no Vinícius", afirmou o ator. "Nós também não", concordou Giovanna.

Demonstrando certa impaciência, Vilma voltou a insistir: "Nós não temos outra opção. Daqui para frente vai ser pior". Após isso, o grupo finalmente bateu o martelo e decidiu que Aline e Vinícius iriam pelo contragolpe.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas