Aline e Diogo têm DR no 'BBB 25': 'Você não me defendeu'

Depois do climão que a casa ficou desde a formação do último Paredão do BBB 25, Aline e Diogo Almeida tiveram sua primeira DR na piscina na tarde desta terça-feira, 3.

Aline, que estava chateada e chegou a dar vômito no Queridômetro para o brother, quis entender o ponto de vista do ator, uma vez que ontem logo após a votação ela optou por ter essa conversa em outro momento. Hoje, sozinhos na piscina, os dois tiveram uma longa discussão cheia de acusações e interrupções.

Diogo tentou se defender, dizendo que a decisão de colocá-la no paredão com Vinícius não foi só dele. O ator argumentou ainda que a baiana também não havia escolhido ele e a mãe para receber o colar do anjo, deixando-os livre para a votação em uma semana em que corriam risco.

Aline não entendeu porque Diogo e Vilma e Gracyanne Barbosa e Giovanna não escolheram Vitória e Mateus para a berlinda, e o ator opinou não achar justo a justo a dupla de amigos ir para o Paredão pela terceira vez. "Você preferiu colocar eu e Vinícius pra sair da casa, em vez de Vitória e Mateus. Você não me defendeu", disse Aline.

Durante a discussão, Aline disse: "Quando você coloca uma pessoa no Paredão, você não tem como, simplesmente, torcer pra pessoa voltar. Você preferiu colocar, dessa vez, eu e Vinícius." Diogo rebateu: "Não fui eu que preferi, você não pode colocar dessa maneira. Era comum acordo, todos tinham que chegar em um acordo."

A conversa se prolongou por mais alguns minutos, com os ânimos se acirrando e com interrupções contínuas. Diogo chegou a pedir que a sister o respeitasse e ela insistiu para que ele a deixasse concluir. A conversa foi finalizada com um abraço e sem um entendimento final.

Relembre a formação do terceiro paredão

O Paredão começou a ser montado na última quarta-feira, 29, quando Eva e Renata foram imunizadas após atenderem o Big Fone. Na quinta-feira, 30, Gabriel e Maike venceram a Prova do Líder e colocaram Mateus e Vitória, Diego e Daniele e Aline e Vinícius na Mira do Líder. Já no sábado, 1º, Aline e Vinícius venceram a Prova do Anjo.

Durante a formação do Paredão no programa ao vivo, os anjos decidiram imunizar a dupla Guilherme e Delma. Na sequência, os líderes escolheram a dupla Diego e Daniele para o Paredão.

A casa, então, foi para o Confessionário e Gracyanne e Giovanna e Diogo e Vilma foram as duas duplas mais votadas. Além disso, elas tiveram que escolher, em consenso, uma terceira dupla para participar da dinâmica. Os escolhidos foram Aline e Vinícius.

Com as quatro duplas definidas, foi a vez de disputar a prova Bate-Volta. Exceto Diego e Daniele, indicados pelos líderes, as demais duplas tiveram uma última chance de escapar do Paredão. A prova de sorte contou com uma única etapa e foi patrocinada pela Chevrolet.

Na dinâmica, os participantes foram até um tabuleiro com seis casas. Cada dupla deveria escolher entre três cartões com frases distintas. Caso o cartão escolhido contivesse a frase correta, os confinados poderiam avançar uma casa no tabuleiro. Ao chegar no final do tabuleiro, a dupla vencia o desafio.

As duplas Diogo e Vilma e Aline e Vinícius avançaram na prova e se safaram do Paredão. Com isso, Diego e Daniele e Gracyanne e Giovanna vão disputar o voto do público pela permanência na casa do Big Brother Brasil. O resultado do Paredão será conhecido na próxima terça-feira, 4.