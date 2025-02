Aline 'descarta' Diogo no Sincerão do BBB: 'Não fez questão de me defender'

Durante o terceiro Sincerão do BBB 25 (Globo), Aline precisou escolher com qual participante ela não formaria dupla na casa e escolheu Diogo.

O que aconteceu

Os dois foram o principal assunto do dia, devido ao Contragolpe que Diogo e Vilma, junto com Gracyanne e Giovanna, deram nela e em Vinícius.

Aline justificou sua escolha. "Eu notei algumas inconsistências em atitudes dele. Ele disse que torcia muito por nós e numa oportunidade que ele teve de defender minha permanência na casa e não o fez. Poderíamos ter colocado ele e dona Vilma no Monstro e a gente não o fez. No dia seguinte, fui surpreendida ao saber que ele não fez a menor questão de defender minha permanência."

Não vi nas atitudes algo que ele tinha falado anteriormente. Aline

O brother se defendeu na sequência. "Tudo que eu troquei com ela foi de verdade. O jogo aqui se dá em dupla, troquei com o Vinicius, mas o nível de vínculo é outro. A dinâmica lá dentro foi inesperada, a gente teria que chegar num consenso. Não foi só eu que escolhi. Me doeu muito saber que eles iam pro Paredão."Na sua vez, Diego disse que escolheria formar uma nova dupla com Aline. "Ela me passa muita verdade. Te peço desculpas por ter te causado dor ontem. Hoje, a gente conversou na piscina e tentei passar tudo que a gente estava sentindo."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas