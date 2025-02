Atriz de 'Acompanhante Perfeita' já viveu amor obsessivo: 'Dei tudo de mim'

"Acompanhante Perfeita" conta a história de Iris, uma jovem apaixonada pelo namorado, mas que logo na primeira cena já revela que será obrigada a matá-lo. Para não estragar a experiência de assistir ao filme, isso é tudo que você deve saber antes de ir ao cinema.

O que acontece

Iris ama o namorado de uma maneira quase doentia, apesar disso, a atriz Sophie Thatcher conta que se inspirou em seus relacionamentos passados para dar vida à personagem. A jovem, conhecida por estrelar produções como "Herege" e "Yellowjackets", afirma que nessas cenas é preciso viver o momento e revela que já esteve em uma relação parecida com a de Iris.

É quando você está tão obcecado por alguém que acaba perdendo quem você é, se esquece de si porque está dando tudo para essa pessoa. Já estive nessa posição.

Sophie Thatcher, em conversa com Splash, durante visita ao Brasil

A conversa com Splash foi "complicada", afinal a reportagem foi proibida pela Warner —responsável pelo filme— de falar sobre qualquer detalhe da trama. "Fazer divulgação é muito difícil quando você não pode falar sobre o enredo e qual é a reviravolta, porque ela é essencialmente o enredo. É muito difícil, estou tentando", disse Sophie Thatcher em tom de brincadeira.

Um dos mistérios da personagem, no entanto, já é relevado no trailer: Iris é um robô sanguinário. Seu namorado passa, então, a controlá-la até que o jogo vira e a criatura tecnológica promete se vingar de Josh da pior maneira possível, transformando a viagem dos sonhos em um verdadeiro inferno.

Para viver essa personagem misteriosa, a atriz passou por um treinamento muito técnico e específico. "A fisicalidade foi muito técnica, e também foi difícil encontrar as mudanças de voz certas. Foi preciso encontrar a zona certa no personagem", recorda ela.

O que ajudou muito foi o clima descontraído no set de filmagem, principalmente com o colega de elenco Jack Quaid ("The Boys"), que Tatcher classifica como "gentil e talentoso". "Não consigo imaginar isso com mais ninguém, era o personagem perfeito para ele, que trouxe muitas camadas para o papel. Era como se você gostasse dele no começo e depois você fica: 'esse cara é, na verdade, um idiota. E Jack é oposto disso."

Entre os poucos detalhes que a atriz estava autorizada a revelar, estava a cena de maior dificuldade que teve durante as filmagens. Nela, a atriz teve que falar alemão, o que ela mesma diz ter sido difícil. "Estava muito frio e tivemos que fazer em duas tomadas. Estávamos atrasados. Eu estava congelando, usando shortinhos minúsculos, e eu estava tentando apenas não aparecer que estava tremendo tanto. Esse foi um dos dias mais difíceis que já tive no set, mas consegui."