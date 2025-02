Vera Fischer sobre se relacionar com uma mulher: 'Faltou pouco'

Vera Fischer, 73, sobre relações com mulheres, em entrevista ao O Globo.

O que aconteceu

A atriz falou sobre o possível interesse em mulheres. "Nunca tive relação com mulher, mas faltou pouco. Queria ser amiga, ficar junto, mas a pessoa queria um caso. Não tive vontade."

Vera contou que já teve vontade de se relacionar com um amigo gay, mas não aconteceu. "Também tive um amigo gay, mais jovem, por quem me apaixonei. Queria um caso, mas ele não quis. Depois, ele me disse que nunca transou comigo porque tinha HIV. Isso foi uma facada!"

A artista ainda comentou como está a sua vida amorosa. "Namorado? Nem pensar! Eu me habituei a viver sozinha. É engraçado flertar, jogar um charme... Mas não tem condição de alguém conviver comigo, sou muito intratável."