Vencedora do Grammy 2025 já flertou com repórter brasileira em entrevista

A rockeira St. Vincent brilhou no Grammy 2025, com três vitórias nas categorias de música alternativa. Porém, anos antes, ela protagonizou um momento viral no Brasil, ao flertar intensamente com uma repórter brasileira durante uma entrevista.

O que aconteceu

Em 2019, St. Vincent se apresentou no Lollapalooza, em São Paulo. Foi uma das poucas mulheres do line-up daquela edição, encabeçada por nomes como Arctic Monkeys, Sam Smith, Twenty One Pilots, Kendrick Lamar, Lenny Kravitz e muitos outros. Seu show acabou sendo um dos destaques, conquistando o público do Autódromo de Interlagos.

Após o show, deu entrevista para a repórter Laura Vicente, do Multishow, e ali rolou um clima meio pesado. Como a brasileira tinha que traduzir simultaneamente as respostas da norte-americana, a música aproveitou para ficar tocando o violão, dando olhares sensuais e até tocando "Garota de Ipanema" para a brasileira.

Carregado de tensão sexual, o vídeo do flerte viralizou nas redes sociais e chamou a atenção de brasileiros e estrangeiros. Os comentaristas se divertiram e ficaram até corados com o clima daquele momento. "Meu pai, a tensão só dela olhar enquanto toca, nossa", falou um comentário no YouTube. "Até saí do vídeo pra deixar elas mais à vontade", brincou outro. Confira o vídeo abaixo:

Segundo a brasileira Laura Vicente, ela e St. Vincent acabaram ficando depois da entrevista. Pouco após o vídeo viralizar, ainda em 2019, a repórter apenas afirmou: "Ficamos". Mais tarde, em um TikTok, em 2023, Vicente relembrou a situação e disse: "Muitas coisas aconteceram depois deste vídeo".

No Grammy 2025, St. Vincent brilhou em três das quatro categorias que foi indicada. Ela saiu vitoriosa em melhor performance de música alternativa, melhor álbum de música alternativa e melhor canção de rock.

A única derrota de St. Vincent na premiação foi para Os Beatles. O lendário grupo britânico se consagrou na categoria de melhor performance de rock, com "Now and Then", canção feita com o auxílio de inteligência artificial.

Grande noite da indústria musical, a cerimônia de entrega do Grammy aconteceu neste domingo, 2, em Los Angeles, nos Estados Unidos.