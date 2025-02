Escândalo de swing e desinformação: quem é o homem que 'inventou' Trump?

A posse de Donald Trump como novo presidente dos Estados Unidos fez voltar à tona uma figura muito importante de sua trajetória política: o estrategista Roger Stone, que se descreve como um "trapaceiro sujo".

'Política é showbusiness para feios'

A história dele é contada no documentário "Get Me Roger Stone". O filme foi lançado na Netflix em 2017, no início do primeiro mandato de Donald Trump, e tem depoimentos de Roger Stone e até do próprio presidente. Na época, foi elogiado pela crítica: a revista Variety descreveu a obra como "animada, divertida, doentia e essencial".

Roger Stone está nos bastidores da política há 50 anos. Aos 19, ele se envolveu no escândalo de Watergate, que culminou na renúncia do presidente Richard Nixon. Depois, trabalhou para o próprio Nixon, Reagan e George Bush. No documentário, ele diz que começou a se interessar pelo tema ainda na escola, durante uma simulação da eleição de 1960 (em que Nixon concorreu com John F. Kennedy). Stone alega que virou o resultado da eleição espalhando o boato de que Nixon era a favor da escola aos sábados: "Ali descobri o poder da desinformação. É claro, desde então não fiz uso dela".

Para a população, não existe diferença entre política e entretenimento.

Roger Stone

Ele trabalha com Trump desde o início dos anos 2000 e o convenceu a entrar para a política. Na época, Stone foi contratado como consultor de Pat Buchanan, candidato do partido reformista. No entanto, sabotou a própria campanha: convenceu Trump a concorrer contra Buchanan e acusá-lo de adultério e promiscuidade. No fim, Buchanan teve apenas 0,5% dos votos —uma queda expressiva em relação aos 20% que o candidato recebera na eleição anterior. No fim, isso ajudou os planos a longo prazo de Stone, que queria a vitória do republicano George Bush e sabia que o caminho para isso seria eliminar os reformistas do pleito.

Stone é o autor de algumas das frases mais polêmicas de Trump. Segundo jornalistas entrevistados no documentário, foi ele quem criou o boato de que Barack Obama era muçulmano e não havia nascido nos Estados Unidos.

Um escândalo sexual impediu Stone de sair dos bastidores da política. Em 1996, o jornal The National Enquirer publicou uma matéria mostrando anúncios que Stone, então funcionário do candidato à presidência Bob Dole, teria feito numa revista especializada em swing: "Mulher gostosa e insaciável e seu marido body builder, ambos swingueiros experientes, procuram casais ou musculosos solteiros dotados e excepcionais", dizia o anúncio. "Preferimos militares, body builders, atletas. Sem fumantes ou gordos, por favor". A princípio, o estrategista político disse que o anúncio havia sido postado por um funcionário dependente químico que teve acesso a seu computador. Em 2008, no entanto, ele admitiu ser o autor do anúncio.

Em 2020, Roger Stone foi condenado à prisão —mas Trump aliviou a pena. Ele foi julgado culpado de diversos crimes, incluindo os de obstrução da Justiça e de mentir para o Congresso. A princípio, os promotores do caso recomendaram uma pena entre 7 e 9 anos de prisão. No entanto, Donald Trump afirmou no Twitter que a sentença era "muito horrível e injusta". A declaração chocou o público, já que, nos Estados Unidos, o Ministério Público não é independente do Executivo, e a manifestação poderia ser lida como interferência indevida. Em seguida, o procurador-geral anulou a recomendação dos promotores e disse que a Procuradoria iria pedir uma sentença mais branda, abaixo do estabelecido pela lei. Roger Stone foi condenado a 3 anos e 4 meses de prisão —e, alguns meses depois, recebeu o perdão presidencial de Trump.