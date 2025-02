'Paixão de outra vida': Como será quadro de Xuxa sobre pets no Fantástico?

Xuxa Meneghel, 61, está de volta à TV Globo após 11 anos. A rainha do baixinhos retorna à emissora carioca com o quadro Deu Petch, a partir deste domingo (2), no Fantástico.

Como será o quadro de Xuxa no Fantástico?

A apresentadora vai mostrar a sua versão como "rainha dos bichinhos" em quadro episódios no Fantástico. A ideia é exibir como se deu a ligação da artista com os animais, acompanhar como é um processo de resgate e adoção de animais abandonados e o trabalho de ONGs voluntárias no trato com os bichos.

A gente tem muito o que aprender com os animais. Eu acredito que essa minha paixão por eles seja de outras vidas. E eu quero que as pessoas também se apaixonem pelos bichos do mesmo jeito que eu.

Xuxa Meneghel

Nome da série liderada por Xuxa tem relação com a expressão "Deu match". A proposta do quadro é criar uma conexão emocional entre pessoas e animais para incentivar a adoção.

Como será o primeiro episódio? O Fantástico vai mostrar como Xuxa se tornou uma defensora da causa, o que ocorreu após os animais resgatados entrarem em sua vida. O conteúdo aborda a realidade de abandono e maus-tratos de bichos no Brasil, além de depoimentos de pessoas que se importam com a causa.

O que será exibido no Deu Petch em quatro domingos? Além de conhecer a história de Xuxa com o mundo animal, o público vai entender a atuação de algumas ONGs de proteção animal, exibindo cenas de resgates de bichos em situação de risco e a rotina de cuidados nos abrigos.

Mostrar essas histórias é um aprendizado muito grande e um desafio não só pra mim, mas para todo mundo envolvido neste quadro. Acho que vamos aprender muito e mostrar para as pessoas a importância de ter um animal na nossa vida.

Xuxa Meneghel

Incentivo de doações para instituições de cuidado com os animais: o quadro da apresentadora mostrará instituições que socorrem animais domésticos e encaminham para doação e que atuam no retorno de animais silvestres para a natureza estão listadas. A plataforma Para Quem Doar, que conecta quem quer ajudar com quem precisa de ajuda, disponibilizará a aba Causa Animal para doadores.