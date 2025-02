Planeta Atlântida mistura ritmos com direito a cover inusitado e despedida

Teve baile funk. Teve pagodeiro cantando rock. Teve lançamento de música nova. Teve despedida. Teve de tudo na 28ª edição do Planeta Atlântida, que juntou mais de 80 mil pessoas no final de semana no litoral norte do Rio Grande do Sul.

Tradicional evento de música no verão gaúcho, o Planeta 2025 seguiu à risca o protocolo: trouxe artistas de ponta do cenário pop brasileiro contemplando diversos gêneros para agradar a diferentes gerações. Tudo em clima de festival praiano.

O primeiro dia começou com uma homenagem à resiliência dos gaúchos diante das enchentes de maio de 2024, com o show "O Sul é o Nosso Palco", liderado por Neto Fagundes e outros artistas locais. A noite seguiu com apresentações de estrelas do pop e do sertanejo, como Luísa Sonza, que estreou a música "Motinha 2.0", e Anitta, que retornou ao palco do Planeta com sucessos como "Funk Rave" e "Joga pra Lua".

O rapper Filipe Ret trouxe o trap carioca, enquanto Alexandre Pires comandou o nostálgico "Baile do Nêgo Véio", relembrando hits dos anos 1990 e 2000. A estreante Ana Castela também marcou presença, representando a nova geração do sertanejo.

O segundo dia destacou a diversidade musical, iniciando com o reggae de Armandinho e Natiruts - em sua turnê de despedida e que fez seu último show em festivais. O pagode teve espaço garantido com Sorriso Maroto e Dilsinho, que fez um cover inusitado de "Dias Atrás", do CPM22, e de "Olha O Que o Amor Me Faz", de Sandy & Junior.

Matuê, em sua quarta participação no festival, reafirmou a força do trap nacional, sendo ovacionado pela plateia em apresentação onde mostrou músicas de seu novo disco, "333". Teve ainda o inédito "Baile do Planeta", que transformou a Saba em um grande baile funk reunindo Kevin o Chris, Livinho e o gaúcho Ariel B. O encerramento ficou por conta do duo de música eletrônica Dubdogz, que manteve a energia até o amanhecer.