Namorada de Kanye West surge nua em tapete vermelho do Grammy 2025

Bianca Censori, 30 anos, acompanhou o namorado Kanye West no tapete vermelho do Grammy 2025, que acontece na noite deste domingo (2), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

A modelo australiana apareceu nua no tapete vermelho do evento. Assim que posou para as fotos, Bianca retirou um casaco preto e surpreendeu.

Sem calcinha e nem mesmo sutiã, ela estava usando apenas uma espécie de vestido feito de um tecido translúcido, que lembra uma meia-calça. Bianca Censori é conhecida por manter um estilo extravagante, abusando de looks que deixam a pele à mostra.

Kanye West foi indicado ao prêmio de Melhor Canção de Rap por "Carnival", mas perdeu para Kendrick Lamar. O rapper está casado com Bianca desde 2022.