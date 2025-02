Mesmo indicado, Milton Nascimento não teve lugar para sentar no Grammy

Apesar de disputar uma categoria na premiação, Milton Nascimento ficou de fora da cerimônia de entrega do Grammy 2025.

O que aconteceu

Esperanza Spalding, colaboradora de Milton Nascimento, publicou um protesto no Instagram, reclamando que a premiação não disponibilizou um lugar para o músico brasileiro. "Então, recusaram dar um lugar a Milton na mesa para a cerimônia deste ano. Isso não parece certo para mim", falou a artista, que assina o álbum de jazz "Milton + Esperanza".

Como protesto, a artista levou uma placa com a foto de Milton Nascimento, que dizia: "Essa lenda viva deveria estar sentada aqui!". A ideia da Spalding era aparecer na transmissão, para chamar atenção a injustiça cometida contra o músico brasileiro. "Trouxe ele comigo. Dê um alô se nos vir na transmissão", falou.

A dupla perdeu na categoria de melhor álbum vocal de jazz, mas a artista garante que isso não vem ao caso. "Não é uma questão de quem venceu o Grammy. Estamos celebrando a gloriosa vitória da Samara Joy. Estou falando de um assento real, aqui nesta mesa em que eu estou", garantiu Esperanza Spalding. "Estou irritada que esta lenda viva não foi considerada importante o bastante para se sentar com as estrelas, ou seja lá como as mesas estão organizadas." Confira o post da artista abaixo:

Grande noite da indústria musical, o Grammy aconteceu na noite de domingo, 2, em Los Angeles, nos Estados Unidos.