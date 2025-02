Matteus esclarece rumores de término com Isabelle e promete dois casamentos

Vice-campeão do BBB 24 (Globo), Matteus Amaral falou sobre o estado de seu relacionamento com Isabelle Nogueira, sua noiva e ex-colega de confinamento.

O que aconteceu

Em meio a rumores sobre um possível término com sua noiva, Matteus contou ao Léo Dias que o casal tem enfrentado uma rotina corrida, com projetos individuais —mas seguem juntos. "As pessoas têm que se colocar um pouco no lugar do humano porque nós temos nossa vida no íntimo. A gente está vivendo tantos momentos especiais, porque é que as pessoas trazem isso? Mas fiquem tranquilos que a gente tá bem", disse.

Após fixar residência com Isabelle em São Paulo, Matteus afirma que se "adaptou bem", mas que vive uma realidade "totalmente diferente". "O que mais impacta é o ritmo da cidade, que não para nunca. Tudo é acelerado e a cidade te desafia diariamente. Estou bem adaptado, mas me divido entre cá e lá. Na verdade, tanto eu quanto ela não nos desconectamos em nenhum momento das nossas cidades, familiares e origem", disse em entrevista ao Show.

Após pedir Isabelle em casamento, em novembro, Matteus diz ao portal que está "curtindo as etapas" junto com a amada —sem data para o evento, mas com a certeza de que haverão duas cerimônias: uma no Rio Grande do Sul e outra no Amazonas.

Ele também confirma que o casal pretende ter filhos. "Sim, é um dos nossos sonhos em comum", disse sobre aumentar a família.