Marquezine leva cachorrinha para aniversário de João Guilherme: 'Apaixonei'

Bruna Marquezine, 29, levou sua cachorrinha, Chihiro, para o aniversário do namorado, João Guilherme, 23, na Fazenda Talismã, de Leonardo, pai de João, em Goiás.

O que aconteceu

A cachorrinha fez sucesso ao aparecer no colo de Poliana Rocha, esposa de Leonardo. "Apaixonei", escreveu ela.

Em outro momento, Lucas Guedez, que também estava no aniversário, mostrou a interação do animal com José Leonardo, filho mais novo de Zé Felipe e Virginia. "José amou o auau", disse ele nos Stories do Instagram.

Cachorrinha de Bruna Marquezine brinca com José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe Imagem: Reprodução/Instagram

Essa é a primeira vez que Bruna Marquezine visita à Fazenda Talismã.Ela assumiu o namoro com João Guilherme há cerca de sete meses. Bruna está acompanhada de amigos como Sasha Meneghel e o marido, João Figueiredo, e Juliano Floss. A irmã de Bruna, Luana, também foi à festa do cunhado.

O casal oficializou o relacionamento em junho do ano passado. Após rumores desde o fim de abril, Bruna e João Guilherme foram clicados juntos em junho no aeroporto Santos Dumont.