Maike e Giovanna falam sobre beijo: 'Já pensou a gente fica e não gosta?'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Após algumas tentativas e até com um empurrãozinho de Ivete Sangalo, Maike e Giovanna conversam sobre beijo no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A veterinária diz que tem várias histórias amorosas engraçadas e o brother dispara: "E a nossa história aqui?".

A irmã de Gracyanne Barbosa diz que eles ainda estão construindo. Em seguida, ela especula o primeiro beijo do casal: "Já pensou a gente fica e a gente não gosta?". "Aí acabou, velho", respondeu Maike.

Giovanna admite temer gostar muito e se envolver com o nadador. "Eu fico assim, igual a Aline e o Diogo", declara. "E como vai ser? A gente vai dormir junto ou não vai?", questionou Maike. "Velho... lógico, eu sou carinhosa", confirmou a sister.

Eu gosto... e se for ruim (o beijo)... mas eu não acho que vai ser, não , opina a dupla de Gabriel.

Em outro momento, ela insinua que o brother esteja interessado em outra participante. "Sabe o que eu fico pensando, às vezes? Não sei se você quer que eu decida logo para ver o que você vai fazer da sua vida... se você parte para outra pessoa", refletiu. Ele negou: "Que outra? Tá maluca, pô? Se eu quisesse outra pessoa, eu já estaria com outra pessoa. Se você falar assim para mim: 'mano, eu não quero ficar com você'. Eu vou fazer o que?".

Giovanna diz que as coisas seriam diferentes fora do confinamento. Já Maike admite que já estava estudando as possibilidades desde a primeira festa. "Depois a gente começou a ter umas trocas legais, leves e tal... E, para mim, isso é importante. Eu gosto de uma parada mais calminha", completou.

Se eu ficar me privando de coisas por causa de jogo, eu saio e não tenho a oportunidade de ficar e conhecer alguém legal. E lá fora cada um segue sua vida e nem se encontra. Então, acho que temos que curtir as coisas aqui. Aqui é único, é o Big Brother , concluiu Maike.