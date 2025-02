Maike analisa próprio jogo no BBB 25: 'Não sei ser Gil do Vigor'

Em bate-papo com Gabriel e Renata, Maike analisa o próprio jogo no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O Líder da semana recorda o discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação de Edilberto e Raissa. Na ocasião, o apresentador analisou que alguns brothers eram "um leão no quarto", mas não expressavam na frente dos adversários.

Você acha e teve esse negócio do Big Fone por que? Para revelar exatamente o que a gente falava dentro do quarto. Eu acho que todo mundo tem que ser você. Se o seu você é não se indispor totalmente, mas pontuar coisas com as pessoas, vou ficar criando treta? Eu não sei ser o Gil do Vigor. E eu gostava muito do Gil , reflete Maike.

Renata concorda e recorda a discussão que teve com Giovanna assim que retornou do almoço do Big Fone.