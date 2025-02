Maiara e Maraisa choram ao falar do pai: 'Leva e busca no aeroporto'

Maiara e Maraisa, comentaram sobre a relação com o pai, Marco César, durante entrevista a Daniel no Viver Sertanejo (Globo), na manhã deste domingo (2).

O que aconteceu

Daniel perguntou como era a relação das irmãs com os pais, e Maiara se emocionou ao falar de Marco César. "Eu até me emociono em falar de meu pai. Minha mãe morre de ciúmes, mas eu sou louca por ele. Ele faz parte desse sonho e foi um dos grandes incentivadores."

Maiara disse que o pai foi como Francisco, o pai da dupla Zezé Di Camargo e Luciano. "Ele foi o seu Francisco lá de seu Zezé. Foi tido como louco por acreditar em uma dupla de mulheres cantando sertanejo. Quando fomos para Goiânia, ele super protetor, ele ficou com o coração na mão."

Marcos César, pai de Maiara e Maraisa Imagem: Reprodução/Globoplay

Sei que um amigo meu encontrou com ele na hora que o avião subiu e disse que ele tava com os olhos cheios de lágrimas. E deu tudo certo, hoje ele gerencia nossa carreira e faz parte desse sonho junto com a gente, Maiara

Maraisa ainda falou que o pai sempre espera por elas no aeroporto. "Todas às vezes que a gente chega em Goiânia, quando a gente abre a porta do avião e quando a gente fecha, ele é o que tá na porta."