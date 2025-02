Kendrick Lamar vence Grammy por música que acusa Drake de pedofilia

Fruto da briga entre o rapper norte-americano com o músico canadense, "Not Like Us", de Kendrick Lamar, saiu premiada no Grammy 2025, colocando o ponto final na rixa.

O que aconteceu

A faixa, lançada em maio de 2024, se consagrou como melhor canção de rap na premiação. Na categoria, o músico disputou contra hits de Playboy Carti, Rapsody e GloRilla.

Curiosamente, Kendrick Lamar disputava contra ele mesmo na categoria. Além de "Not Like Us", o rapper também assina a faixa "Like That", ao lado de Future e Metro Boomin, que estava na lista de indicadas a melhor canção de rap.

Além disso, "Not Like Us" também se consagrou melhor videoclipe e melhor performance de rap. A faixa disputa quatro categorias, e se for eleita como canção do ano ao fim da premiação, terá levado tudo para casa.

Na faixa, Kendrick Lamar diz que Drake é um "pedófilo certificado", além de cutucar intrigas no círculo de amigos e família do canadense. A canção foi o ponto alto de uma série de contra-ataques de Lamar na briga com Drake, que tinha o acusado de agredir a própria esposa.

Com o enorme sucesso de "Not Like Us", Drake tentou processar a gravadora e é visto como o perdedor da rixa. A disputa entre os dois rappers marcou o primeiro semestre de 2024, e o canadense não conseguiu dar uma resposta a altura para o norte-americano. Mais tarde, processou Kendrick Lamar e a gravadora Universal Music Group por calúnia.

Grande noite da indústria da música, o Grammy acontece neste domingo, 2, em Los Angeles, nos Estados Unidos.