Jottapê deixa o funk após se converter evangélico: 'Sentia vazio enorme'

O cantor Jottapê, conhecido por sua participação na série "Sintonia", anunciou o fim de sua carreira como funkeiro, em um evento da Netflix em São Paulo, neste sábado (1º). O artista também mostrou placa com versículo da Bíblia ao público.

Isso que vocês acabaram de ver foi minha última apresentação no funk. Eu quero agradecer todo mundo que me acompanhou até aqui.

Jottapê

O que aconteceu

Jottapê afirmou que "sentia um vazio enorme". Apontando que tentou preencher esse vazio com "dinheiro, fama", o artista disse que, graças à sua nova fé, não tem mais esse vazio.

"Por muito tempo, eu corri atrás de tudo, dinheiro, fama... Eu consegui isso tudo, mas, eu sentia um vazio enorme que nada preenchia. Mas, graças a Deus, hoje eu não tenho mais esse vazio"

Jottapê

"Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim". No final do vídeo postado nas redes sociais do artista, Jottapê levanta uma bandeira entregue a ele por sua esposa Estefany Boro com o versículo de Gálatas 2:20.

Jottapê anunciou sua aposentadoria do funk Imagem: Reprodução/Redes Sociais

O funkeiro já vinha postando conteúdos com teor cristão em suas redes desde o ano passado. Ele passou a fazer publicações sobre família e sua mudança de vida, deixando claro o novo rumo de sua carreira.