Holandesa diz que 'bumbum brasileiro' custou R$ 2 milhões e quase a matou

A influenciadora holandesa Bibi Bugatti revelou como foi o processo para conquistar o seu "bumbum brasileiro".

O que aconteceu

A holandesa realizou recentemente o Brazilian Bum Lift (BBL), um "lifting de bumbum brasileiro" em que sua própria gordura é retirada e introduzida nos glúteos. Esse é só mais um dentre os procedimentos que ela já realizou nos últimos dez anos, e que incluem rinoplastia, lipoaspiração e diversos liftings faciais.

Bibi Bugatti diz que a cirurgia no bumbum quase a levou à morte já que, ao fim do procedimento, ela não conseguia respirar. Ainda para o canal Truly Show, ela afirmou gastou US$ 333 mil (cerca de R$ 2 milhões) nos últimos três anos em cirurgias.

Ela conta que, inclusive, perdeu amigas devido à sua obsessão por procedimentos estéticos. "Elas ficam bravas comigo, começam a brigar comigo. Elas ficam com ciúmes de mim. Bloqueei todas as minhas amigas da Holanda."

Seus pais também reprovam suas atitudes. "Eles não aceitam. Eles sempre me dizem: 'Por que você está se vestindo assim, por que seus seios são assim' (...) Você precisa ser básica e então será aceita. Mas eu não quero me encaixar. Não quero ser básica como todo mundo".