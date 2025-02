Grammy 2025: Charli XCX, Sabrina Carpenter no tapete vermelho; veja fotos

O Grammy Awards 2025 acontece na noite deste domingo (2), em Los Angeles e, além da música, os artistas entregam performances e figurinos dos mais variados estilos. Do básico ao mais extravagante, eles passaram pelo Red Carpet com looks únicos e cheio de personalidade.

Confira os looks do tapete vermelho da principal premiação da indústria da música:

Sabrina Carpenter é uma das principais atrações do Grammy 2025 Imagem: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy

Billie Eilish, que concorre nas categorias principais do Grammy 2025, apostou em um look all black para o tapete vermelho Imagem: Frazer Harrison/Getty Images

Jaden Smith e Willow Smith no tapete vermelho do Grammy 2025 Imagem: Frazer Harrison/Getty Images

Mike Dirnt, Billie Joe Armstrong e Tré Cool, da banda Green Day, que concorre como Melhor Álbum de Rock Imagem: Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images

Kacey Musgraves apostou em um look sóbrio para o Grammy 2025 Imagem: Francis Specker/CBS via Getty Images

Uma das presenças mais aguardadas da noite, Chappell Roan chega ao tapete vermelho do Grammy 2025 Imagem: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy

St. Vincent no tapete vermelho do Grammy 2025 Imagem: Frazer Harrison/Getty Images

Samara Joy no tapete vermelho do Grammy 2025 Imagem: Frazer Harrison/Getty Images

Chase Stokes, conhecido por sua atuação em Outer Banks, no Grammy 2025 Imagem: Frazer Harrison/Getty Images

Brittany Howard, vocalista do Alabama Shakes, no Grammy 2025 Imagem: Jon Kopaloff/WireImage

Avery Wilson no tapete vermelho do Grammy 2025 Imagem: Frazer Harrison/Getty Images

Kanye West acompanhado por Bianca Censori no tapete vermelho do Grammy 2025 Imagem: Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy

A cantora Clairo decidiu usar um look vintage no tapete vermelho do Grammy 2025 Imagem: Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy

Billie Eilish ao lado do irmão FINNEAS no Grammy 2025 Imagem: Frazer Harrison/Getty Images

Troye Sivan no tapete vermelho do Grammy 2025 Imagem: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy

Gracie Abrams apostou na transparência e no véu para compor seu look do Grammy 2025 Imagem: Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy