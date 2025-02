Ganhando ou não, Chappell Roan é o nome que vai definir o Grammy 2025

A cantora pop Chappell Roan servirá como um pêndulo decisivo na festa da 67ª edição do Grammy, que acontece neste domingo (2), na Crypto.com Arena, em Los Angeles. Indicada nas quatro principais categorias do maior prêmio da indústria fonográfica, seu desempenho vai dar a cara do Grammy 2005.

Nesse grupo de categorias chamado de "big four", ela é favorita a canção do ano, com "Good Luck, Babe!", e favoritíssima para ganhar como artista revelação. Numa votação que representasse, fielmente a repercussão, causada entre público e crítica, seu "The Rise and Fall of a Midwest Princess" deveria levar também como álbum do ano.

São dois cenários possíveis: a turma do Grammy pode considerar que ser a revelação do ano e talvez receber mais um prêmio menor já são suficientes para ela. Ou, então, jogar todos os pequenos gramofones dourados no colo dessa americana de 26 anos e arremessá-la, definitivamente, ao topo da música pop.

Uma vitória dessas seria comparável a Alicia Keys, em 2002, e Billie Eilish, em 2022, quando cada uma ganhou cinco prêmios, entre eles revelação do ano. Mas ambas são mais palatáveis ao grande público do que Chappell Roan, que faz um synthpop que às vezes parece saído direto dos anos 1980, com letras desbocadas, e tem uma estética nos clipes e nos shows fortemente guiada pelo universo das drag queens. Talvez um pouco demais para os sisudos donos da indústria fonográfica americana.

Chappell Roan é a mais nova estrela do pop Imagem: Reprodução/Instagram @chappellroan

Se Chappell Roan não passar o rodo na premiação, provavelmente, a noite vai ter uma óbvia distribuição de troféus entre nomes manjadíssimos. O inusitado é que Beyoncé, que chega este ano a 99 indicações ao prêmio, das quais conquistou 32, deve levar o gramofone de melhor álbum country. Quando ela lançou "Cowboy Carter", no início de 2024, usando chapéu de vaqueira, ninguém entendeu direito. Agora, parece evidente que ela estendeu seus domínios para esse outro gênero. Ninguém segura essa mulher e, claro, se ela ganhar cinco ou seis das 11 indicações que teve não será surpresa nenhuma.

Além de Beyoncé, Billie Eilish e Charlie XCX vieram com álbuns merecidamente badalados, respectivamente "Hit Me Hard and Soft" e "Brat". As três podem levar prêmios e ninguém vai contestar. Mas é sempre possível que Taylor Swift faça valer sua condição de "queridinha" do Grammy e vença alguma de suas seis indicações, mesmo com um álbum que não arrebentou, o apenas mediano "The Tortured Poets Department".

Em mais uma premiação dominada por mulheres, uma caraterística nesta década, entre os homens apenas Kendrick Lamar e Post Malone figuram com destaque, com oito indicações cada um, mas não devem sair da festa carregando muita coisa. Uma análise prévia indica ser bem provável que Post Malone saia de mãos abanando.

Já Kendrick Lamar aproveita um ano não tão vibrante no rap como ser franco favorito para melhor canção do gênero, com "Not Like Us". Em melhor álbum de rap, dificilmente o prêmio escapa da cantora Doechii, que cumpre uma jornada meteórica direto do TikTok para o olimpo pop. Seu "Alligator Bites Never Heal" não é um disco revolucionário, mas é impecável em repetições de fórmulas consagradas.

A cada vez menos prestigiada categoria de melhor álbum rock deve levar ao palco senhores distintos. É praticamente impossível que o Grammy não vá para "Hackney Diamonds", dos Rolling Stones. Além de ser, realmente, um disco muito bom, melhor do que os outros indicados, que incluem Pearl Jam e Green Day, essa é muito provavelmente a última aparição dos Stones numa lista do Grammy. É a chance derradeira de mais uma homenagem a uma banda que ajudou a criar toda essa cena na qual a indústria fonográfica mundial cresceu.

Os quatro brasileiros indicados nesta edição do Grammy têm expectativas diferentes. Anitta, concorrendo em pop latino pelo álbum "Funk Generation", praticamente não tem chances e ela nem irá à festa. Fica no Brasil para seu Ensaios de Carnaval.

'Larissa: O Outro Lado de Anitta' chega à Netflix em 2025 Imagem: Divulgação/ Netflix

Milton Nascimento não será uma surpresa muito grande se vencer o prêmio de álbum vocal de jazz por sua parceria com a americana Esperanza Spalding no disco "Milton + esperanza".

Entre os dois concorrentes brasileiros a melhor álbum latino de jazz, Eliane Elias ("Time and Again") e Hamilton de Holanda ('COLLAB", parceria om o cubano Gonzalo Rubalcaba), a pianista aparece como uma das favoritas pra veículos especializados em jazz.

O Grammy 2025 vai ser transmitido ao vivo pela TNT e pela plataforma de streaming Max a partir das 21h15.