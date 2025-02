Filha de Glória Maria desabafa sobre morte da mãe: 'Pior tragédia da vida'

Maria Matta, 17, publicou um desabafo sobre as saudades de sua mãe, a jornalista Glória Maria, que faleceu em fevereiro de 2023.

O que aconteceu

Maria publicou em seu perfil no Instagram uma foto em que aparece, ainda pequena, ao lado de sua mãe, que segura uma flor. "Hoje faz 2 anos que aconteceu a pior tragédia da minha vida. Depois disso, mamãe, a minha vida só foi mudando e mudando, e a única coisa que eu realmente sei é que sinto saudades todos os dias", escreveu na legenda.

Eu só queria poder te ver de novo, viver a minha adolescência e o resto da minha vida com você, te dar um abraço e ser feliz ao seu lado. Isso não é possível, mas eu sei que você está comigo a cada passo que dou. Eu nunca vou amar ninguém como eu te amo. Você foi a melhor mãe possível e eu sei que você está controlando tudo aí de cima. Eu sinto muitas saudades? Eu te amo muito Maria Matta

A filha da jornalista mora atualmente com sua irmã mais nova, Laura, e o tutor, Paulo Mesquita. Paulo era amigo de Glória e foi escolhido por ela para cuidar das filhas após ser diagnosticada com um câncer de pulmão e ter metástase no cérebro.

Nos comentários da publicação, fãs deixaram homenagens e lamentaram a morte. "Quanta falta está fazendo para duas filhas", disse uma. "Tua mamãe mora em seu coração, esse amor vive para sempre", afirmou outra.