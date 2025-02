Fãs desmaiando, área VIP lotada: Taemin faz show hipnotizante para K-popers

O show solo de Lee Taemin reuniu uma multidão de fãs que enfrentaram horas de espera e problemas na organização para ver o astro do k-pop. A apresentação faz parte da turnê "Ephemeral Gaze" e teve ingressos esgotados em menos de 20 minutos, com valores que chegaram a R$ 2.000.

A espera começou muito antes do cantor subir ao palco na noite deste sábado (1°). Fãs de diferentes regiões do Brasil viajaram até São Paulo e acamparam por dias para garantir um bom lugar no Vibra.

"Pegamos chuva, morador de rua chutando barraca, foi complicado, mas a gente deu um jeito. Combinamos tudo em grupos de WhatsApp feitos especialmente para o show", contou Gabrielle Oliveira, 26, que foi acompanhada da amiga Luísa de Angelis

Luísa de Angelis e Gabrielle Oliveira no show de Taemin no Vibra, em SP Imagem: Camila Monteiro-1°.fev.2025/UOL

Elas criaram looks inspirados em videoclipes do artista e se tornaram amigas quando começaram a conversar sobre o show. "É muito fácil virar amiga quando compartilhamos tantas coisas em comum", acrescentou Luísa.

Vitória Reeve, 25, Caroline Santiago, 27, e Julie Sales, 22, também organizaram a viagem com antecedência. "Nos conhecemos em um grupo de fãs do SHINee no WhatsApp e viramos amigas. Estar aqui juntas é um sonho", disse Vitória, que carregava uma bandeira do Brasil com o rosto de Taemin estampado.

Vitória Reeve, Caroline Santiago e Julie Sales no show de Taemin Imagem: Camila Monteiro-1°.fev.2025/UOL

A estrutura do evento gerou reclamações por parte dos fãs, como a falta de distribuição de água para o público da área VIP, que estava superlotada. Algumas pessoas passaram mal antes do início da apresentação e reclamaram da demora no atendimento dos bombeiros. "Foi desesperador, tinha gente gritando por bombeiros", relatou um fã que preferiu não se identificar.

Para a reportagem, a GIG, produtora do evento, afirmou que houve distribuição de água. Reforçou ainda que as pessoas poderiam ter entrado no estabelecimento com garrafas de água lacradas e, durante o show, encher nos bebedouros existentes. Sobre a demora no atendimento, a empresa não se manifestou até a publicação deste texto. Caso o faça, o mesmo será atualizado.

Apesar dos problemas, Taemin subiu ao palco no horário programado e entregou uma performance intensa. Com sequências de coreografias elaboradas e interações frequentes com o público, ele relembrou sua passagem pelo Brasil em 2014 com o SHINee e agradeceu o apoio dos fãs brasileiros, que o chamam de "Deus". Ele esbanjou simpatia e estava visivelmente emocionado com a recepção brasileira.

Taemin e seu corpo de baile, composto apenas por mulheres Imagem: Camila Monteiro-1°.fev.2025/UOL

O show foi dividido em blocos temáticos, destacando músicas como "Guilty", "Advice", "Idea" e "Heaven", que deixou o público hipnotizado e sem fôlego com a quantidade de danças difíceis. O balé, formado apenas por mulheres, teve um momento solo especial. Em um gesto já comum em apresentações de k-pop, Taemin tirou a jaqueta e arrancou gritos do público, que respondeu com o bordão "lindo, tesão, bonito e gostosão".

Foram duas horas de apresentação que reforçaram o impacto de Taemin na cena musical. Ele combinou músicas novas com clássicos da carreira, como seu maior hit, "Move", a novata "Sexy in The Air", "Want" e "Danger".