Empresário vai a TV para cobrar Ana Castela por suposta dívida milionária

Um empresário afirma que a cantora Ana Castela tem uma dívida de mais de R$ 150 milhões com ele. Em entrevista ao Domingo Espetacular, que vai ao ar nesse domingo (2), Agesner Monteiro diz que investiu no início da carreira da sertaneja e que, em retorno, tem direito a uma parte dos lucros dela —o que, segundo ele, nunca teria sido cumprido.

O que aconteceu

Agesner Monteiro, que afirma ter investido em Ana Castela antes da fama, alega ter direito a 20% dos ganhos dela. O acordo estaria firmado em contrato.

Segundo ele, depois que a "Boiadeira" estourou, sua equipe o afastou dos negócios e não fez os repasses que deveria. As informações foram divulgadas pela Record TV, antecipando a reportagem que vai ao ar na íntegra apenas na noite desse domingo (2), a partir das 20h30.

À Justiça, o empresário diz que tem direito de receber mais de R$ 150 milhões. "Eu me sinto decepcionado com tudo o que está acontecendo, traído. Me sinto roubado pela Ana Flávia Castela", declarou Monteiro. "Quando eles viram que eu ia receber um valor acima, chegando quase a mais de meio milhão, eles falaram 'não'", afirmou o empresário à repórter Lorena Coutinho.

Splash entrou em contato com a assessoria de Ana Castela. Se houver retorno, a matéria será atualizada.