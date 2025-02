No clima do Grammy: 5 livros sobre música para ler com trilha sonora

O Grammy acontece neste domingo (2), premiando o melhor da música. Para entrar no clima da festa, o colunista Rodrigo Casarin e as repórteres Luiza Stevanatto e Fernanda Talarico, de Splash, trazem cinco dicas de livros que tratam de música, entre biografias e ficções. Tudo isso com sugestões de trilha sonora para embalar a leitura! Confira:

"Diorama", de Carol Bensimon (Companhia das Letras)

Rodrigo Casarin - Em junho de 1988, o radialista José Antônio Daudt foi assassinado com tiros de espingarda na frente do prédio onde morava. A suspeita é que o crime tenha sido cometido por um amigo: o médico Antônio Dexheimer, que estaria enciumado pela relação de Daudt com sua esposa.

É a partir desse caso real que Carol parte para construir uma ficção sobre uma família fragmentada após um trauma. A protagonista, uma taxidermista que monta dioramas, tenta tocar a sua vida nos EUA enquanto o passado parece lhe trazer de volta ao Brasil. Entre suas andanças, descobertas e paixões, muita música embala o desenvolvimento da personagem. Daqueles livros que rendem uma playlist.

"Amy Winehouse: Arquivo Pessoal", de Amy Winehouse (HarperCollins, tradução de Carolina Simmer)

Luiza Stevanatto - Antes de morrer, Amy Winehouse foi transformada em caricatura. Os tabloides britânicos noticiavam com certo deleite o declínio de uma mulher de 20 e poucos anos, enfrentando problemas com as drogas e com a bebida, uma família problemática, um relacionamento problemático. No Brasil, o Pânico não só fez o quadro "Momento Amy Winehouse", com um homem fantasiado fingindo estar descontrolado nas ruas, mas também invadiu o funeral —ou seja, ela foi motivo de piada em seu próprio funeral.

Mas a verdade é que Amy não era uma caricatura, mas uma mulher extremamente talentosa e sensível, e esse livro mostra isso. A obra traça a história da cantora desde o início, na infância, com seus sonhos, desenhos e diários, trazendo também composições (incríveis, por sinal) escritas à mão, desenhos, registros íntimos. Um livro essencial para quem é fã, mas mais também muito apropriado para quem só conhece aquela "Amy", ridicularizada em seus piores momentos. Para ler ouvindo "Frank", de 2003.

"Cher: A autobiografia", de Cher (HarperCollins, tradução de Isabella Pacheco)

Fernanda Talarico - A biografia da Cher foi uma grata surpresa. Sempre fui muito fã da cantora, mas não imaginava os mínimos detalhes de sua vida. Mesmo gostando muito das músicas, achava Cher um pouco metida, descolada da realidade. Lendo sobre sua história, seu passado, e principalmente sobre seu relacionamento com Sonny Bono, mudei completamente de opinião.

Recomendo o livro para todos que gostariam de saber como funciona não só a indústria musical norte-americana, com suas influências, mas também a realidade de um relacionamento. Você termina o livro sem saber o que achar de seus personagens, pessoas com defeitos e qualidades, afinal são todos pessoas de verdade. Este é apenas o primeiro volume, e mal posso esperar para saber o que a diva tem para contar no segundo. Para ler escutando o álbum "Dark Lady", de 1974.

"Dor Fantasma", de Rafael Gallo (Biblioteca Azul)

Rodrigo Casarin - Livro que valeu ao autor o Prêmio José Saramago de 2022, em "Dor Fantasma" temos um dos personagens mais odiáveis da recente literatura brasileira: o músico Rômulo Castelo. Pianista virtuoso, é um sujeito obcecado pela perfeição, pela execução irreparável, sublime.

Leva esse rigor absoluto para outras esferas da vida. É um marido execrável, um pai extremamente rigoroso e um professor que trucida seus alunos. Até que chega a hora em que a vida de Rômulo muda radicalmente. Onde está o equilíbrio entre o rigor absoluto, destrutivo e, de certa forma, paralisante e a condescendência que tanto vemos por aí? Essa é uma pergunta que emerge da leitura marcada pela música clássica. Também rendeu playlist.

"Madonna: Uma vida rebelde", de Mary Gabriel (BestSeller, tradução de Patrícia Azeredo, Luana Balthazar e Alessandra Bonrrunquer)

Luiza Stevanatto - Um livro para entender de verdade quem é Madonna. Mary Gabriel foi muito meticulosa em sua pesquisa e, em 800 páginas, esmiúça a vida da cantora e sua carreira. Mas não só: traz também o contexto histórico das passagens da vida de Madonna, as questões culturais, religiosas, sociais e políticas, das quais ela nunca fugiu e que foram essenciais para a construção de seu legado. Para ler ouvindo "The Immaculate Collection", de 1990.