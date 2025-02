Diogo Nogueira, Letícia Colin e mais famosos prestam homenagens a Iemanjá

Iemanjá, a Rainha do Mar, é celebrada neste domingo (2) com rituais que simbolizam proteção, fertilidade e generosidade, na praia do Rio Vermelho, em Salvador, na Bahia.

Famosos como Emanuelle Araújo e Cissa Guimarães, marcaram presença no local, já outros, como Diogo Nogueira e Letícia Collin, mesmo distantes, não deixaram de prestar suas homenagens ao Orixá das águas.

Sophie Charlotte

Dia Dois de Fevereiro, dia de Festa no Mar!

Leticia Colin

Eu te amo Yemanjá. Feliz seu dia e sua imensidão

Letícia Spiller

É preciso salgar os pés, pra adoçar a alma! Salve a Rainha do mar! 02/02

Alice Wegmann

Nunca entro no mar sem pedir licença. Mesmo que aqui seja minha casa também. Yemanjá protege minha cabeça e me acalma pra enfrentar o mundo com leveza e fluidez, mesmo quando vem onda grande e forte. Banho de mar limpa tudo, só não limpa a minha alegria de viver um 2 de fevereiro saudando a rainha.

Cissa Guimarães

Odoyá Yemanjá

Diogo Nogueira

Só minha mãe, a Rainha das Águas, pode fechar os caminhos do mar... Iemanjá! Uma homenagem de Pixinguinha e Vinicius à Odoyá, que tive a honra de gravar! Viva ela!

Maria Bethania

Hoje é dia de fé na Bahia. Dois de fevereiro. Dia de Iemanjá, em Salvador, dia de Nossa Senhora da Purificação em Santo Amaro. Dia muito grande para todos nós.

Emanuelle Araújo

Salve a Rainha do Mar! Como me emociona a fé do povo da minha Terra! A cultura do nosso povo! Mãe Iemanjá derrame sobre nós fé, luz, proteção, sabedoria, prosperidade. Amor Sou grata. Sou feliz por estar coberta por seu manto. Odoyá

Carlinhos Brown