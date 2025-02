Diego Hypolito desabafa sobre relações no BBB 25: 'Parei de ir falar'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Durante a terceira festa do BBB 25 (Globo), Diego Hypolito desabafou com Gracyanne Barbosa sobre as relações na casa.

O que aconteceu

O atleta diz que não irá mais falar com quem não gosta dele. "Eu parei de ir falar com as pessoas que não querem falar comigo", contou. "Está certo", reagiu a influencer fitness.

Não vou ficar mais batendo palma. Não gostou de mim, vou fazer o quê? , disparou Diego.

Gracyanne recorda quando Guilherme disse que ela só ficava na academia e não interagia com os demais brothers. A influenciadora digital cita João Pedro e João Gabriel e afirma que os gêmeos também não conversam muito com outros confinados.

Agora, você ter obrigação de falar com todo mundo? A pessoa não quer falar com você, te ignora, e você continua tendo a obrigação de falar com ela? Não é sua obrigação. Você tentou, a pessoa não te deu abertura? Paciência , comenta Gracyanne.

Por fim, a sister pontua que ninguém é obrigado a gostar ou agradar todo mundo, somente respeitar.