Diego Hypolito, Caio Castro: famosos abrem o jogo sobre 'falhar na hora H'

Diego Hypolito surpreendeu seus colegas de confinamento no BBB 25 ao revelar que sofreu com disfunção erétil antes de entrar no programa. O ex-ginasta justificou a dificuldade em ficar ereto e manter relação sexual ao nervosismo pré-confinamento.

A disfunção erétil é um problema comum, que atinge milhões de homens. A maioria, no entanto, prefere não falar sobre o assunto, nem mesmo com o médico por vergonha. No entanto, diversos famosos já falaram abertamente sobre brochar na hora H e o peso que o machismo exerce na sexualidade masculina.

Diego Hypolito

Diego Hypolito Imagem: Reprodução/Globoplay

Hypólito enfrentou quadro de disfunção erétil devido ao nervosismo. Enquanto interagia com os colegas de confinamento, ele contou que precisa transar assim que deixar o reality, porque passou um período sem sexo por causa da disfunção.

O ginasta revelou ter tido problemas com sexo. "Gente, eu tava tão nervoso antes do programa que nada aconteceu por muito tempo. Eu entrei pensando 'put* que pariu'. Eu não conseguia. É horrível o que eu vou falar, [mas] o meu pinto não subia. Juro pra você. Meu nervosismo tava tão grande".

Caio Castro

Caio Castro Imagem: Webert Belicio / AgNews

O ator abordou o assunto em entrevista ao podcast Sua Brother. Na ocasião, Castro falou sobre a desconstrução de tabus machistas que permeiam sua vida desde o nascimento, como, por exemplo, a necessidade de estar sempre pronto para a hora H, de não poder "falhar".

Castro contou que muitas mulheres também não ajudam o homem que sofre com disfunção erétil, o que complica a situação. "É óbvio que a gente entra mais nessa questão com um amigo ou com a gente mesmo, mas tem um grupo, uma parcela de meninas que não ajuda, que faz questão de [cobrar]: 'e aí, meu? Nossa!'. Dá vontade de perguntar [a elas]: 'quantos anos você tem?'".

Brochar faz parte, afirmam famosos

Eduardo Costa

O cantor sertanejo Eduardo Costa Imagem: Reprodução/Instagram

O cantor Eduardo Costa é um livro aberto quando o assunto é sexo. O famoso, que já admitiu ser viciado em transar, também comentou já ter brochado diversas vezes.

Em entrevista ao programa "Ceará Fora da Casinha", do Multishow, o artista afirmou já ter falhado na hora H em pelo menos 50 ocasiões. Para ele, brochar "é um estado de espírito" em que "qualquer coisa que a pessoa fizer e eu não gostar, eu brocho".

Já brochei mais de 50 vezes.

Eduardo Costa

Bruno Gagliasso

Bruno Gagliasso Imagem: Thiago Bruno

O ator Bruno Gagliasso falou abertamente sobre o assunto em vídeo publicado no canal de sua esposa, a atriz Giovanna Ewbank. Ao responder o questionamento de um fã sobre brochar, ele disse que "óbvio" e destacou não ter por que mentir.

Óbvio, né? Vou falar que não? Não tenho mais 20 anos para falar que não. Brochar é normal.

Bruno Gagliasso

José Loreto

José Loreto Imagem: Globo/João Miguel Júnior

Loreto, ao participar de uma live com a sexóloga Regina Navarro Lins, relatou que, quando brochou pela primeira vez, foi um "transtorno". O ator explicou que na ocasião ele estava cansado.

À época, ele destacou que, por sentir a necessidade de mostrar ser um "macho alfa e potente", pensou em fazer uso de remédio para ereção. Hoje, entende que falhar no sexo é algo natural.

Loreto conta que chegou a pedir remedinho para os amigos. "Minha primeira brochada foi quando fiquei com uma menina, foi um transtorno, escondido no banheiro do condomínio. Arrumei uma desculpa, falei que estava cansado. No dia seguinte, eu queria arrumar remédio para ereção. Meu objetivo era mostrar quem eu sou, o macho alfa e potente. Não podia deixar má impressão. Pedia para os meus amigos para comprar remedinho".

Brochar é tão natural. E quantas vezes eu, na cabeça machista, ficava com medo de brochar, o sexo era ruim. Eu ainda estou tentando evoluir sexualmente e espiritualmente. Eu pesquiso, quero ser mais tântrico, ir mais devagar. Então estou me redescobrindo.

José Loreto

Rodrigo Simas

O ator Rodrigo Simas Imagem: Reprodução/Instagram

Simas abordou o tema brochada em algumas ocasiões. Nas redes sociais, o famoso, que admitiu ter falhado em sua primeira vez com Agatha Moreira, com quem namora desde 2018, disse ser importante falar publicamente sobre o assunto para poder desmistificá-lo.

Brochei e não tinha sido a primeira vez. Acho que temos que falar mais sobre a 'famosa brochada' e desmistificá-la. Não temos total controle do nosso amigão, por isso às vezes temos ereções em momentos peculiares, está tudo na nossa cabeça. Não fiquem na nóia... É normal, e você não vai ser menos homem por isso.

Rodrigo Simas

Rodrigo ainda mandou um recado para as mulheres. "Para a mulher que fica irritada ou se sente culpada muitas vezes [pela brochada], não se sinta, não tem nada a ver com você".