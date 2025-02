Poderia ter me arriscado mais, diz Cacau sobre Masked Singer: 'Jogo mental'

Cacau Protásio, 49, foi a terceira eliminada da quinta temporada do The Masked Singer Brasil (Globo). A atriz —que esteve mascarada de Dona Lurdes, da novela "Amor de Mãe"— deixa o reality show feliz por descobrir o amor pelo canto, mas com o sentimento de que poderia ter ido além se tivesse "saído da zona de conforto".

Acho que, talvez, arriscasse mais nos estilos musicais [para ir mais longe no Masked]. Foi muito divertido explorar minhas habilidades, mas talvez tivesse saído um pouco mais da zona de conforto, escolhendo músicas que ninguém imaginaria que eu cantaria. Seria ainda mais difícil me descobrir naquele personagem.

Cacau Protásio, em entrevista exclusiva para Splash

"Minha estratégia foi brincar com a minha voz"

Protásio revelou que a participação no reality show musical despertou a curiosidade de buscar a profissionalização no canto. "Amei cantar! Foi uma descoberta maravilhosa e, agora, estou com uma vontade enorme de me aprofundar nisso. Estou até pensando em estudar canto e me preparar para levar essa paixão mais a sério."

Fantasiada de Dona Lurdes, Cacau se apresentou com o hit "É", de Gonzaguinha. "A preparação foi intensa e cheia de segredos! Desde as escolhas das músicas até os ensaios de performance, tudo foi feito com muito cuidado para preservar o mistério. Levamos alguns dias para ajustar os detalhes, especialmente os movimentos com a fantasia, que exigiam um treino especial."

Alteração da voz foi o plano utilizado pela artista para não ser identificada pelos jurados do Masked Singer. "Minha estratégia foi brincar com a minha voz e apostar em trejeitos que não são tão característicos de mim. Tentei imitar estilos de canto diferentes e até inserir alguns sotaques para desviar a atenção. Foi um jogo mental muito divertido!

Atriz não escondeu que é fã de Regina Casé, que fez sucesso no papel de Dona Lurdes e até ganhou um filme para a personagem. A atriz, no entanto, lamentou não ter tido a oportunidade de estar com ela pessoalmente, de ter uma relação. "Mas pude acompanhar sua trajetória profissional pela TV e sou fã".

