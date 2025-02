Beyoncé quebra recorde no Grammy 2025, mas perde para Sabrina Carpenter

Duas vitórias de muita importância no início da sessão preliminar de entrega de prêmios do Grammy, feita antes do início da transmissão oficial do evento, que não comporta todas as categorias.

O que aconteceu

Beyoncé se tornou a primeira mulher negra a vencer um Grammy na música country, levando melhor álbum por "Cowboy Carter". Isso abre chance de ela vencer mais prêmios nas categorias do gênero, que era uma das dúvidas nas especulações sobre a premiação. Ela concorre em mais três. Agora Beyoncé tem 33 vitórias na história do Grammy.

Isso abre chance de ela vencer mais prêmios nas categorias do gênero, que era uma das dúvidas nas especulações sobre a premiação. Ela concorre em mais três. Agora Beyoncé tem 33 vitórias na história do Grammy. Sabrina Carpenter levou o primeiro pequeno gramofone dourado de sua carreira na categoria melhor performance pop solo, com "Short n' Sweet". O grande feito é ela ter batido nessa categoria as gigantes Beyoncé. Billie Eilish, Charlie XCX, e Chappel Roan. Com seis indicações na noite, muita gente apostava que Sabrina poderia sair sem prêmio algum.

Grande noite da indústria da música, a cerimônia de entrega do Grammy 2025 acontece neste domingo, 2, em Los Angeles, nos Estados Unidos.