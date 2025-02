Beyoncé concorre (novamente) ao principal prêmio no Grammy neste domingo

Por Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - Los Angeles será palco neste domingo do Grammy Awards, uma celebração para homenagear o melhor da música e, ao mesmo tempo, chamar a atenção para os incêndios florestais que têm afetado o centro da indústria do showbusiness.

Beyoncé vai concorrer ao prêmio principal do Grammy de álbum do ano com seu disco country "Cowboy Carter". A cantora superstar nunca ganhou o prêmio de melhor álbum, apesar de já ter coletado 32 Grammys na carreira, mais do que qualquer outro músico.

Também estão concorrendo ao prêmio de álbum do ano a mega estrela Taylor Swift por "The Tortured Poets Department" e Billie Eilish com "Hit Me Hard and Soft".

A cerimônia, marcada para as 22h no horário de Brasília na Crypto.com Arena, no centro de Los Angeles, será transmitida ao vivo pela CBS.

O comediante Trevor Noah voltará a apresentar a premiação, que será em parte um show de prêmios e em parte uma arrecadação de fundos para músicos e outras pessoas afetadas pelos recentes incêndios florestais na Califórnia. Centenas de integrantes da indústria musical estavam entre os que perderam suas casas no desastre.

"Será um pouco difícil, mas estou começando a achar que eles vão conseguir", disse Paul Grein, editor de prêmios da publicação musical Billboard. Com os incêndios sob controle, "as pessoas podem respirar um pouco e expressar gratidão e alívio por termos conseguido passar por isso".

Eilish e os indicados a melhor novo artista Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Benson Boone e Teddy Swims estão entre os artistas programados para a premiação. O show principal contará com um tributo a Quincy Jones, o prolífico produtor musical que morreu em novembro.

No Grammy do ano passado, o rapper e marido de Beyoncé Jay-Z argumentou que os jurados não haviam dado o devido reconhecimento aos artistas negros, incluindo sua esposa. Os vencedores do Grammy são escolhidos pelos 13.000 cantores, compositores, produtores, engenheiros e outros que compõem a Recording Academy (Academia Nacional de Artes e Ciências de Gravação).

"Não quero constranger essa jovem artista, mas ela tem mais Grammys do que qualquer outra pessoa e nunca ganhou o prêmio álbum do ano. Portanto, mesmo com base em suas próprias métricas, isso aqui não funciona", disse Jay-Z no palco.

"Cowboy Carter" foi encarado por especialistas e fãs como uma reivindicação e uma homenagem a um legado negligenciado dos negros na música e na cultura country norte-americana. Ele se tornou o primeiro álbum de uma mulher negra a alcançar o primeiro lugar na parada Billboard Top Country Albums assim que foi lançado no ano passado.

No entanto, o álbum de Beyoncé foi desprezado pelos eleitores do Country Music Awards em setembro.

A indicação de "Cowboy Carter" é a quinta de Beyoncé na categoria de álbum do ano. Swift ganhou o prêmio quatro vezes, incluindo no ano passado por "Midnights".

Beyoncé é a artista com mais indicações neste ano, com 11, seguida por Eilish, Charli XCX, Kendrick Lamar e Post Malone com sete indicações cada. Swift recebeu seis indicações e apresentará um dos prêmios da noite.

As outras indicações de Beyoncé ao Grammy incluem disco e música do ano pelo single "Texas Hold 'Em".

Os concorrentes à canção do ano, um prêmio para compositores, são Eilish por "Birds of a Feather", Carpenter por "Please Please Please" e Chappell Roan por "Good Luck, Babe!".

Na categoria disco do ano, os indicados são "Espresso", de Carpenter, e o dueto de Swift com Post Malone, "Fortnight".

(Reportagem de Lisa Richwine)