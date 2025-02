Preta Gil mostra visita da irmã em meio à recuperação de cirurgia

A cantora e apresentadora Preta Gil recebeu a visita da irmã Bela Gil neste domingo (2) no hospital.

O que aconteceu

Preta pediu comida do restaurante Camélia Òdòdó, que pertence à irmã. A marmitinha de Preta foi entregue por Bela, que aproveitou para passar um tempo com a irmã.

"No 'ande-se comigo' de hoje...". A artista mostrou um momento descontraído com sua irmã e sua amiga Patricia Romano. Preta gravou um pedacinho da caminhada delas pelo hospital Albert Einstein em São Paulo.

"Ela não está andando, está correndo". Aos risos, Preta gravou Bela e Patricia ficando para trás enquanto ela andava pelos corredores.

Preta trata há dois anos de um câncer no intestino. A última cirurgia, feita em dezembro do ano passado, é um passo importante no tratamento.