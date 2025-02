Beatles ganha Grammy em 2025; entenda como banda concorreu em 2 categorias

Mesmo após mais de 40 anos da morte de John Lennon e 20 anos desde que George Harrison nos deixou, Os Beatles venceram a categoria Melhor Performance de Rock no Grammy 2025. Eles ainda concorrem a Gravação do Ano — um dos prêmios mais importantes da noite.

O que aconteceu

Ainda que a banda esteja separada há mais de meio século, eles estão entre os indicados da premiação que acontece na noite deste domingo (2), em Los Angeles (EUA). Nomeados para duas categorias, eles disputam com nomes como Beyoncé, Billie Eilish e Kendrick Lamar.

Antes mesmo da transmissão do evento, Os Beatles foram anunciados como vencedores de Melhor Performance de Rock. Durante a premiação que acontecerá ao vivo a partir das 22h (horário de Brasília), eles ainda concorrerão a Gravação do Ano.

A indicação ocorreu graças à música "Now and Then", lançada em 2023 com a ajuda da inteligência artificial. A canção é considerada a última música dos Beatles.

O trabalho se tornou elegível ao Grammy por usar o vocal original de John Lennon — gravado décadas atrás em uma fita cassete —, além do som do violão elétrico e acústico de George Harrison, gravado em 1995. A música foi completada com a bateria de Ringo Starr, o baixo, piano e slide de Paul McCartney, além de alguns vocais de apoio.

A inteligência artificial foi utilizada para "limpar" as gravações do passado, feitas pelos integrantes que já estão mortos. Conhecida como "Sterm Separation", a ferramenta permite que ruídos sejam tirados de gravações de baixa qualidade, isolando apenas a voz.

Caso vençam Gravação do Ano, apenas Paul McCartney e Ringo Starr poderão ser premiados. De acordo com os critérios do Grammy, os indicados devem apresentar o material gravado dentro de cinco anos antes da data de lançamento.