Vitória Strada cumpre promessa e corta o cabelo no BBB 25

Vitória Strada cortou o cabelo na manhã de domingo (2) no BBB 25 (Globo). A atriz contou com ajuda de Vinícius para a pequena mudança no visual.

O que aconteceu

Vitória estava vestida com a roupa do Castigo do Monstro quando resolveu fazer o corte. Ela chamou Vinícius para ajudá-la.

A atriz lembrou que, no último Paredão, ela e Mateus fizeram uma promessa: caso não fossem eliminados, iriam cortar o cabelo. O amigo já havia raspado o cabelo.

Vou cortar logo, porque daqui a pouco já vou para o Paredão de novo. Vitória Strada

A sister afirmou que cortaria "quatro dedos": "São quatro dedos meus, Vinícius. Se forem quatro dedos seus, eu vou ficar com corte 'chanel'", brincou.

