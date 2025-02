BBB 25: Vilma indica opção de voto para Joselma: 'Empate'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Após conversar com sua dupla, Diogo Almeida, sobre a formação do Paredão, Vilma tenta combinar votos no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A estudante de Nutrição conversa com Renata e Delma sobre uma opção de voto. "E aí, se você for nela, pelo menos dá empate", aponta Vilma, sem citar nomes.

A mãe de Diogo também diz que "os meninos" vão votar na dupla Aline e Vinícius, mas que a sister não receberá outros votos. "Eu só não votaria em ninguém aqui do quarto. Eu vou ter que votar entre a Gracyanne e a Vitória", declara Joselma.

Renata diz que não gostaria de votar na atriz neste Paredão. "Eu também não vou neles", crava Vilma, antes de agradecer e deixar o quarto.

Quando Vilma sai, Joselma e Renata falam sobre a possibilidade dos Anjos Aline e Vinícius imunizarem a dona de casa e seu genro, Guilherme. "Aí, se eles me dessem, sem dúvidas eu tenho que votar na Gracyanne. Para ela ser a mais votada e não ter empate com a Dona Vilma", conclui Delma.