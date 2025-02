BBB 25: Terceiro Paredão será quádruplo e terá um eliminado; entenda

O terceiro Paredão do BBB 25 (Globo), que acontece na noite de domingo (2), será quádruplo e terá apenas um eliminado. Saiba como será a dinâmica.

Como será a formação do terceiro Paredão

Imunidade do Big Fone. Eva e Renata estão imunes após atenderem o telefone na quarta-feira.

Imunidade dos Anjos. Aline e Vinícius imunizam uma dupla.

Indicação dos Líderes. Gabriel e Maike escolhem uma das duplas que estão na Mira do Líder (Mateus e Vitória, Diego e Daniele ou Aline e Vinícius) para o Paredão.

Casa vota. Em votação fechada, as duplas votam no Confessionário. As duas duplas mais votadas estão no Paredão.

Contragolpe. As duas duplas mais votadas pela casa entram em consenso e escolhem mais uma dupla para o Paredão.

Prova Bate-Volta. Três duplas participam — com exceção da indicada pelos Líderes. Duas se salvam da berlinda.

Na terça-feira (4), a pessoa mais votada será eliminada. Já a sua dupla vai para o Quarto Secreto e voltará para a casa com uma imunidade.

