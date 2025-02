BBB 25: Maike tenta beijar Giovanna com ajuda de Ivete Sangalo

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Não rolou! Mesmo com a ajuda de Ivete Sangalo, Maike não conseguiu beijar Giovanna no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Diogo Almeida e Aline começaram a dançar juntos e a atração da festa deste sábado (1) pediu um beijo do casal.

Maike aproveitou a oportunidade e pediu "mais um", insinuando que teria mais um casal na edição.

Outros brothers, como Mateus e Gracyanne Barbosa, fizeram coro, enquanto Ivete Sangalo pedia beijo do segundo casal.

Os dois até dançaram juntos, mas Giovanna se esquivou do beijo e continuou continuando o show.