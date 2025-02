BBB 25: Maike e Gabriel discutem discurso para o Paredão: 'Falar da Xepa'

Gabriel, 30, e Maike, 30, conversaram sobre o discurso que farão na noite deste domingo (2), ao indicar uma dupla do BBB 25 (Globo) para o próximo Paredão.

O que aconteceu

Maike acredita que Gabriel deve tentar ser econômico nas palavras. "Quanto menos cavuca a m*rda, menos ela fede. Numa dessa, o errado sai como certo. Então, só falar o papo reto", aconselhou o representante comercial.

O modelo, por sua vez, concordou com o amigo e decidiu priorizar um discurso objetivo e focado. "Então vou falar só da indicação do Monstro, comprometendo a Xepa no último dia, deixando geral com fome. Não está nem aí pra geral, apenas para seu próprio interesse", destacou, referindo-se à atitude de Diego Hypolito, 38, ao dar-lhes o Castigo do Monstro na semana anterior.

Ao que tudo indica, Gabriel e Maike colocarão Diego e Daniele Hypolito, 40, no Paredão nesta noite. Eles colocaram na Mira do Líder, além dos irmãos atletas, as duplas Aline e Vinícius, Mateus e Vitória Strada.