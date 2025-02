BBB 25: Líderes Maike e Gabriel indicam Dani e Diego Hypolito

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Na formação do terceiro Paredão do BBB 25 (Globo), os Líderes Maike e Gabriel indicam Daniele e Diego Hypolito.

O que aconteceu

Além dos ginastas, estavam na Mira as duplas Vitória Strada e Mateus e Aline e Vinícius. Como justificativa, os Líderes comentaram sobre a afinidade e os atritos com os participantes. "A gente teve um embate com eles desde a primeira semana", declararam sobre a escolha.

A dinâmica da semana marca o fim das duplas. Após a indicação dos Líderes, a casa colocará duas duplas na berlinda. Ainda terá um Contragolpe e o Bate-Volta.

Duas duplas se salvam e, assim, é formado o Paredão quádruplo. O mais votado deixa o programa, enquanto sua dupla irá para o Quarto Secreto por um tempo e volta imunizado.