BBB 25: Gracyanne Barbosa detona sister: 'Fez coisas bem ruins'

Gracyanne Barbosa, 41, conversou com sua irmã, Giovanna, 26, sobre as possibilidades para a formação do Paredão deste domingo (2).

O que aconteceu

As duas levantaram a hipótese de votar contra Joselma, 54, e Guilherme, 27, caso Diogo Almeida, 40, e sua mãe Vilma, 68, sejam imunizados. Elas temem, porém, que seus aliados prefiram o voto nos gêmeos João Pedro e João Gabriel, 22.

Gracyanne criticou as atitudes de Joselma e a acusou de ter tentado jogar Diego Hypolito, 38, contra Giovanna. "Ela pontualmente fez coisas bem ruins. [Diz que] 'a Giovanna olha para ele [Diego Hypolito, 38] de cima a baixo'. Ela não pode falar isso, nem te conhece! Não sabe se você olha todo mundo de cima a baixo, se você não olha... Não tem como!", bradou.

A ex de Belo também comemorou o fato de Giovanna ter acertado seus ponteiros com Diego. "Ele poderia ter ficado chateado, ou pirar e falar: 'É mesmo, ela me olha assim'. Podia realmente achar que você o olhava de cima a baixo."