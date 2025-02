BBB 25: Giovanna revela reação de Renata ao ver seu beijo com Maike

Na manhã de domingo (2), Giovanna conversou com Mateus e Thamiris no BBB 25 (Globo) sobre como Renata reagiu ao ver o seu beijo com Maike.

O que aconteceu

Giovanna e Maike se beijaram pela primeira vez após a última festa. O casal foi para o quarto Fantástico e deitou na cama de Eva.

Pela manhã, quando soube da "ficada", Thamiris comentou: "Alguém vai morrer quando ficar sabendo."

Mateus lembrou que Renata também estava flertando com Maike e perguntou: "Você acha mesmo que vai?"

Giovanna, então, revelou: "A gente estava se beijando e elas [Renata e Eva] entraram no quarto. Só paramos por causa disso."

Elas abriram a porta e a Renata disse: "Eva, tem alguém na sua cama". Aí a Eva: "Alguém na minha cama? Cadê?". Aí o Maike abaixou o edredom e o João falou que era a gente. E a Eva disse: "Pode continuar, pelo amor de Deus!". Mas a Renata não falou nada. Nem olhei para a cara dela. Giovanna

