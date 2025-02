BBB 25: Giovanna e Maike se beijam após festa

Giovanna e Maike se beijaram pela primeira vez na manhã de domingo (2) no BBB 25 (Globo). Após muitas conversas na última festa, e até uma forcinha de Ivete Sangalo, os dois foram para baixo do edredom.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Giovanna e Maike se beijaram no quarto Fantástico. Apesar de estar dormindo no quarto Nordeste, a sister encontrou o brother no cômodo de cima.

Enquanto outros brothers conversavam no local, Giovanna foi para a cama de Maike. Os dois, então, trocaram beijos embaixo do edredom.

Após a ficada, Giovanna voltou para o quarto Nordeste e conversou com Gracyanne e Vitória: "Sabia, você tinha sumido. Eu falei: 'Ela está com o Maike'", brincou a musa fitness.

A médica veterinária comentou sobre o momento: "Foi bom, eu gostei. [...] Me deu vontade, gente. Fui lá sorrateiramente."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas