Diogo faz pedido inusitado para Aline no BBB 25: 'Chupar seu pé'

Na madrugada de domingo (2), Diogo Almeida fez um pedido inusitado para Aline no BBB 25 (Globo). O ator pediu para chupar o pé da policial.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Enquanto estavam na cama, abraçados embaixo do edredom, Diogo perguntou no ouvido de Aline: "Deixa eu chupar o seu pé?"

A policial respondeu a pergunta com uma gargalhada, e em seguida afirmou: "Eu acabo com a sua raça!"

O ator provocou: "Ah, vai acabar com a minha raça? Eu quero."

Aline disse: "Aqui não, pelo amor de Deus! Aqui não."

Diogo riu e comentou: "Tomara que não tenham entendido! Tomara!"

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas