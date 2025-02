BBB 25: Diogo confronta gêmeos sobre voto em Aline: 'Fez algo para vocês?'

Diogo Almeida, 40, questionou João Pedro, 22, e João Gabriel, 22, sobre os motivos de quererem votar contra Aline, 32, e Vinícius, 28, neste Paredão do BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Tudo começou quando João Pedro lamentou ter de votar em Vinícius por este ser dupla de Aline. "Não queria votar nele, não. Mas como é dupla [dela]...", comentou ele com o ator e com a mãe dele, Vilma, 68, no Quarto Fantástico.

Diogo, então, indagou o porquê do desejo deles de colocar Aline no Paredão. "Ela fez alguma coisa para vocês?", quis saber ele, que vive um affair com a policial militar dentro da casa.

João Pedro recordou que, na primeira semana de jogo, ela convenceu Vinícius a colocá-los na Mira do Líder. "O Vinícius falou 'não quero colocar, não' e a Aline falou 'não, mas eu quero'. Aí o Vinícius deixou a opinião da Aline falar mais alto e nos botou de alvo. Então nós somos um alvo dela."