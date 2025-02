Diego chora e desabafa no BBB 25: 'Sou mau-caráter se fiz isso'

Diego Hypolito chorou na madrugada de domingo (2) no BBB 25 (Globo). O atleta desabafou com a irmã, Daniele, sobre um papo que teve com João Pedro.

O que aconteceu

Mais cedo, Diego conversou com João Pedro sobre ter dado ou não risada de Edilberto e Raissa após a dupla ter sido vetada da Prova do Anjo. Ele confessou que não se lembra desse momento.

Chorando no quarto Anos 50, o atleta desabafou para a irmã: "Eles falaram uma coisa que eu não lembro de ter feito, e que pode ter soado para o público que eu ri de propósito. Foi o que o Edilberto falou. Eu não lembro de ter feito isso. Eu sou muito mau-caráter se fiz isso."

Por sua vez, Daniele garantiu: "Diego, você não riu do Edilberto. [...] Vários assuntos estavam rolando, provavelmente você riu de outra coisa."

O ginasta afirmou que está preocupado com sua imagem na casa: "Eu me conhecendo, não é possível. Eu jamais iria rir de uma coisa dessa."

