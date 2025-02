Camilla alerta que Mateus é alvo no BBB 25: 'Por causa da Vitória'

Na última festa do BBB 25 (Globo), Camilla conversou com Mateus sobre o jogo e disse que o brother é um dos principais alvos da casa devido à sua dupla, Vitória Strada.

O que aconteceu

No papo, Camilla palpitou sobre Mateus ser alvo nas dinâmicas: "Não é por causa de você, é por causa da Vitória. Ela vacila com algumas coisas que faz. Não faz por maldade, faz porque é dela."

A trancista ainda comparou Vitória com Diogo Almeida: "Da mesma forma que a gente fala do Diogo, as pessoas falam de você. A diferença é que o Diogo não tem alianças, e você tem a gente para te proteger."

A sister ainda citou um exemplo de "vacilo" de Vitória: "Às vezes todo mundo está na sala, e ela é a última a chegar."

Tem coisas que vão acontecendo, e tudo vai virar motivo de voto . Camilla

